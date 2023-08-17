SpaceX 18 августа запустит на орбиту очередную группу спутников Starlink

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 18 августа будет запущена на орбиту с очередной партией из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Ракету запустят со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 00:30 по Тихоокеанскому времени США (в 10:30 по Москве). Примерно через час после старта спутники будут выведены на орбиту.

Это 102-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 33-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже почти пять тысяч таких спутников. Часть из них вышли из строя или сошли с орбиты. Более 4,6 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 15-й раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.