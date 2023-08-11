Число погибших в Грузии из-за оползня в Шови выросло до 22

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в Грузии обнаружили тело 22-й жертвы оползня, сошедшего на территории горного курорта Шови, сообщил в пятницу журналистам глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики Теймураз Мгебришвили.

"Тело было обнаружено в русле реки Риони в 20 километрах от эпицентра стихии. Еще дальше, в 24 километрах, обнаружен фрагмент человеческого тела. В этой связи мы расширяем ареал поиска", - сказал Мгебришвили.

Он отметил, что спасатели ищут тела 11 пропавших в Шови.

Оползень сошел на курорт Шови 3 августа из-за проливных дождей и разрушения ледника.

По решению грузинского правительства 7 августа в стране был объявлен траур по погибшим в Шови.