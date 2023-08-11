В США сеть дискаунтеров Target отзовет 2,2 млн свечей

Кроме того, в стране отзывают мультиварки и скороварки Bella, которые могут открыться в процессе использования

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов Target Corp. отзывает 2,2 млн свечей, ссылаясь на потенциальную опасность порезов и ожогов, сообщает MarketWatch.

Свечи в банках Threshold Glass Jar с различными ароматами продавались в торговых точках сети и на сайте с февраля 2020 года по июль 2023 года по цене $3-12. Они были произведены во Вьетнаме.

Ритейлер получил 19 сообщений о растрескивании банок во время использования. Один из покупателей получил легкую травму.

Кроме того, производитель мелкой бытовой техники Sensio Inc. объявил об отзыве около 860 тысяч мультиварок и скороварок марки Bella, поскольку их крышки могут разблокироваться и открыться во время использования, что создает опасность ожога.

Sensio получила 61 сообщение об ожогах, в том числе второй и третьей степени на лице, руках, кистях и туловище.

Мультиварки и скороварки китайского производства продавались по цене соответственно $30-70 и $8-18 в магазинах JCPenney's, Kohl's, Lowe's Cos., Macy's Inc. и Target, а также на Amazon.com с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года.