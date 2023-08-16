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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Ритейлер Target увеличил квартальную чистую прибыль более чем в 4,5 раза

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Target Corp., владеющая одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, во втором финансовом квартале (завершился 29 июля) увеличила чистую прибыль более чем в 4,5 раза, до $835 млн, или до $1,8 в расчете на акцию, по сравнению со $183 млн, или $0,39 на акцию, годом ранее.

Компания сократила выручку в отчетный период на 4,9%, до $24,77 млрд с $26,04 млрд за сопоставимый период предыдущего финансового года.

Прибыль без учета разовых факторов также выросла - до $1,8 с $0,39 на акцию.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,43 на акцию при выручке в $25,18 млрд.

Сопоставимые продажи Target во втором финквартале уменьшились на 5,4%, тогда как эксперты прогнозировали их снижение на 3,7%. Сопоставимые онлайн-продажи сократились на 10,5%.

Компания понизила прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод до $7-8 на акцию с $7,75-8,75 на акцию и ожидает динамику сопоставимых продаж в оставшейся части года "в широком диапазоне вокруг снижения" на 4-6% (mid-single digit).

Акции Target растут в цене на 8% на предварительных торгах в среду.

Target США
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