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В Сан-Франциско отменены ограничения для роботакси от Alphabet и GM

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Калифорнийский регулятор выдал "дочкам" Alphabet Inc. и General Motors расширенное разрешение на эксплуатацию беспилотных такси в Сан-Франциско, сообщает MarketWatch.

Теперь компания Cruise, контролируемая GM, а также Waymo, входящая в Alphabet, смогут предлагать жителям города платные поездки на роботакси без прежних ограничений по времени суток и числу самоуправляемых машин на дорогах.

Беспилотные автомобили получают все большее распространение в различных городах США, однако по мере их экспансии растет и обеспокоенность местных жителей по поводу безопасности такого транспорта.

Власти Сан-Франциско выступали против отмены ограничений на использование роботакси, однако решения в сфере пассажирского транспорта принимает регулятор штата.

"Несмотря на то, что мы пока не располагаем данными, позволяющими оценивать самоуправляемые автомобили в соответствии со стандартами, которые установлены для водителей-людей, я верю в потенциал этой технологии для повышения безопасности на дорогах", - заявил представитель калифорнийского регулятора (California Public Utilities Commission) Джон Рейнольдс.

Ожидается, что полностью беспилотные машины со временем станут крупным бизнесом. Так, в GM полагают, что к 2030 году ежегодные продажи программного обеспечения для самоуправляемых автомобилей составят $80 млрд. Тем не менее на данном этапе этот сегмент убыточен.

GM и Alphabet - не единственные компании, желающие извлечь выгоду из роста числа автомобилей под управлением искусственного интеллекта. В частности, о планах создания роботакси неоднократно говорил глава Tesla Илон Маск. Amazon.com Inc. также расширяет свое присутствие на этом рынке через дочернюю компанию Zoox.

С начала 2023 года капитализация GM выросла на 0,2%, а стоимость бумаг Alphabet подскочила на 46%. Индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 30,6%.

Alphabet General Motors GM Waymo США Сан-Франциско Cruise
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