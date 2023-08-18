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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Власти Сан-Франциско просят регулятора приостановить внедрение беспилотных такси

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Сан-Франциско обратились к калифорнийскому регулятору с просьбой приостановить действие выданного ранее расширенного разрешения на эксплуатацию роботакси в городской черте, сообщает MarketWatch.

Неделю назад регулятор California Public Utilities Commission (CPUC) снял ограничения на работу самоуправляемых такси компаний Cruise и Waymo в Сан-Франциско - до этого беспилотные автомобили могли использоваться для перевозок только в определенное время суток и в ограниченном количестве.

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Прокурор города Дэвид Чиу направил в CPUC обращение, в котором призвал орган отложить внедрение роботакси, пока местные власти будут добиваться повторного рассмотрения вопроса их безопасности.

Снятие ограничений на работу беспилотных такси нанесет городу ущерб, который перевешивает возможные негативные последствия для компаний от задержек в коммерческой эксплуатации автопарка, считает Чиу.

Власти Сан-Франциско указывают на растущее число инцидентов с участием роботакси. В частности, автомобили без водителя блокируют движение на дорогах и препятствуют проезду машин экстренных служб, а в ходе недавнего происшествия два самоуправляемых такси проехали через территорию строительной площадки.

Сан-Франциско США
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