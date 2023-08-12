Минобороны Польши заявило об укреплении Сувалкского коридора

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о наращивании военного присутствия в районе Сувалкского коридора и на участке границы с Белоруссией.

"Сувалкский коридор и Брестские ворота (юго-западный участок границы Польши с Белоруссией - ИФ) - это чувствительные точки, поэтому мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Именно туда в первую очередь направляется новейшее оснащение", - сказал глава польского Минобороны.

"Усиление происходит как в тактическом измерении, включая дополнительных бойцов и новую технику, так и в стратегическом за счет создания новых подразделений различного уровня", - добавил он.

Блащак уточнил, что "речь идет об саперном батальоне в Августове и крупных тактических соединениях, таких, как 1-я пехотная дивизия легионов и 2-й польский корпус".

Также, добавил он, на востоке Польши действуют Силы территориальной обороны (Wojska Obrony Terytorialnej, WOT). "Первые соединения WOT создавались как раз на восточной границе. И именно там в них наибольший интерес", - подчеркнул польский министр обороны.

Касательно дополнительных 10 тыс. солдат, которые Польша намерена перебросить к границе с Белоруссией, глава польского Минобороны уточнил, что "4 тыс. будут непосредственно содействовать пограничной страже".

По словам Блащака, также в настоящее время в Польше в рамках поддержки, оказываемой НАТО, дислоцировано "несколько тысяч солдат США, оснащенных лучшей военной техникой".