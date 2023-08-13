Польша планирует "закрыть Брестские ворота" американскими вертолетами и танками

Вертолет Apache Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Польша рассчитывает на поставки американского вооружения, которое призвано укрепить оборону на восточном фланге, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолетов Apache", - сказал глава польского Минобороны, которого цитируют польские СМИ.

"Apache вместе с Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота... Речь о том, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду", - подчеркнул Блащак.

Министр обороны Польши также добавил, что вооружение на восточной границе включает в себя южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, высокомобильные реактивные артиллерийские системы HIMARS. "После 18-летнего перерыва мы воссоздали воинскую часть - 1-ю ракетную бригаду", - отметил он.

Брестские ворота - термин для обозначения участка местности около города Брест, в польско-белорусском приграничье, полоса шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

Польша заявила о намерении закупить в США 96 вертолетов Apache в прошлом году. В мае текущего года министры обороны Польши и США достигли соглашения о предоставлении нескольких Apache за счет собственных ресурсов армии США еще до реализации этого контракта.