В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Три этажа Эйфелевой башни были эвакуированы в субботу из-за сообщения о заложенной бомбе, передают французские СМИ.

По данным телеканала BFMTV, полицейские и саперы работают на месте. Как сообщили журналистам в Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE), хотя "ситуация редкая, но процедура обычная": при любой форме гипотетической угрозы посетителей эвакуируют из самого популярного монумента Парижа.

"Полиция на месте, саперы на месте", - приводит Le Figaro слова официального представителя SETE. По ее утверждению, "это обычная процедура при такого рода ситуациях, тем не менее редких".

Начатая после полудня эвакуация, затронула три этажа башни, включая ресторан, а также площадь у подножия монумента. До 14:00 местного времени (15:00 по Москве) все посетители были удалены из предположительно опасной зоны.