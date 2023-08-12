Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Три этажа Эйфелевой башни были эвакуированы в субботу из-за сообщения о заложенной бомбе, передают французские СМИ.

По данным телеканала BFMTV, полицейские и саперы работают на месте. Как сообщили журналистам в Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE), хотя "ситуация редкая, но процедура обычная": при любой форме гипотетической угрозы посетителей эвакуируют из самого популярного монумента Парижа.

"Полиция на месте, саперы на месте", - приводит Le Figaro слова официального представителя SETE. По ее утверждению, "это обычная процедура при такого рода ситуациях, тем не менее редких".

Начатая после полудня эвакуация, затронула три этажа башни, включая ресторан, а также площадь у подножия монумента. До 14:00 местного времени (15:00 по Москве) все посетители были удалены из предположительно опасной зоны.

Франция Париж Эйфелевая башня
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Крыма сообщил о еще одной сбитой ракете над Керченским проливом

Польские военные предотвратили прорыв границы нелегалами с территории Белоруссии

Польские военные предотвратили прорыв границы нелегалами с территории Белоруссии

Что случилось этой ночью: суббота, 12 августа

Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 67 человек

Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 67 человек

США готовы начать обучение украинских летчиков полетам на F-16

США готовы начать обучение украинских летчиков полетам на F-16
Военная операция на Украине

WSJ сообщила об отказе Египта поставлять оружие Украине по просьбам США

Что произошло за день: пятница, 11 августа

Минюст США назначил спецпрокурора по делу Хантера Байдена

Минюст США назначил спецпрокурора по делу Хантера Байдена

Котировки Brent и WTI седьмую неделю завершают в плюсе

Минфин США ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена

Минфин США ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });