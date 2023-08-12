Сигнал о минировании Эйфелевой башни оказался ложным

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Эвакуация в субботу в Париже посетителей Эйфелевой башни из-за сообщения о якобы заложенной бомбе была осуществлена ради предосторожности, тревога оказалась ложной, и монумент снова открыт для публики, передают французские СМИ.

Примерно в течение двух часов после объявления о гипотетическом взрывном устройстве самый посещаемый в мире туристический объект был закрыт, и на нем работали полицейские и саперы.

Эвакуация затронула три этажа башни, включая ресторан, а также площадь у подножия монумента. По данным газеты Le Figaro, которая ссылается на полицейский источник, эвакуировать пришлось 4 тыс. человек.

Согласно комментарию официального представителя Общества по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE), хотя "ситуация редкая, но процедура обычная": при любой форме предполагаемой угрозы посетителей эвакуируют из всех посещаемых пространств монумента.

Последняя тревога о заложенной бомбе, также сопровождавшаяся эвакуацией посетителей, объявлялась в сентябре 2020 года. Тогда некий человек с криками "Аллах акбар" заявлял, что он "все взорвет" на Эйфелевой башне.

"Железная дама Парижа", как ее называют в СМИ и туристических проспектах, приняла в 2022 году 5,8 млн посетителей, из которых 75% были иностранцами, сообщается на сайте Эйфелевой башни. Она сохраняет репутацию самого посещаемого платного монумента в мире.