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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Из-за наводнений и оползней в Гималаях погибли 29 человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Муссонные дожди вызвали наводнения и оползни, унесшие жизни по меньшей мере 29 человек в индийских Гималаях, сообщает Press Trust of India.

Во время мощного ливня, прошедшего 13 август а в штате Химачал-Прадеш, погибли девять человек, еще девять тел спасатели обнаружили под завалами после схода двух оползней в столице штата городе Шимла. Четыре человека погибли из-за проливных дождей и оползня в округе Хамирпур. Сообщения о погибших поступают и из других частей штата.

В Шимле под оползнями оказались два храма, в одном из них блокированы 15 человек. Идет спасательная операция. Во втором храме также могут находиться люди.

Оползни также блокировали более 750 дорог в штате и снесли большое количество домов.

Метеорологический департамент Индии предупреждает, что проливные дожди ожидаются в Химачал-Прадеше и 15 августа, отметив, что погода в этой части Индии может нормализоваться лишь к концу недели.

Максимальный уровень опасности объявлен в соседнем штате Юттаракханд.

Индия Химачал-Прадеш
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