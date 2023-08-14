До 50 человек выросло число жертв наводнений и схода оползней в Индии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате сильного наводнения и схода оползней на севере Индии выросло до 50 человек, сообщает газета The Times of India со ссылкой на местные власти.

Ранее поступали данные о 29 жертвах.

Спасатели продолжают разбирать завалы и не исключают, что количество погибших может вырасти.

Сильнее всего стихия затронула индийский штата Химачал-Прадеш. В городе Шимлп оползни сошли на два храма, в одном из них сейчас заблокировано около 20 человек. Проводится спасательная операция.

Метеорологические службы Индии предупреждают, что проливные дожди в Химачал-Прадеше продолжатся во вторник, улучшения ситуации стоит ожидать не раньше конца недели.