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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

За сутки коалиция США совершила 25 нарушений в небе Сирии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Авиация "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он на брифинге в понедельник.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун" и одним многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - добавил контр-адмирал.

По мнению замруководителя российского ЦПВС, подобными действиями "коалиция" обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

F-35 F-16 Сирия
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