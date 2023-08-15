Истребители F-35 коалиции опасно сблизились с Су-35 ВКС России в небе Сирии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об инциденте в небе Сирии, где произошло опасное сближение истребителей F-35, принадлежащих "международной антитеррористической коалиции" во главе с США, с самолетами Су-35 ВКС России.

"14 августа с 12.35 до 12.50 в районе Эт-Танф на высоте около 9100 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 "коалиции" с двумя самолетами Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями "коалиции", - заявил на брифинге во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Он также сказал, что авиация "коалиции" "продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии".

По словам контр-адмирала, за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 20 нарушений тремя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Рафаль", одной парой истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", сообщил Кулить.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал он.