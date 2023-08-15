Суд над Трампом может впервые транслироваться в прямом эфире

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Заседания суда по новому делу экс-президента США Дональда Трампа, которое, как ожидается, будет рассматриваться в округе Фултон (штат Джорджия), могут транслироваться в прямом эфире, сообщает телеканал NBC News.

"Если Дональду Трампу предъявят обвинение в округе Фултон, штат Джорджия, это будет не первый случай, когда бывший президент ответит по уголовным обвинениям в зале суда. Но на этот раз весь процесс, скорее всего, будет транслироваться в прямом эфире", - отмечает телеканал.

По данным телеканала, закон штата Джорджия требует, чтобы камеры допускались на судебное разбирательство с разрешения судьи, для этого СМИ обязаны подать судье официальный запрос.

"Подача заявки часто считается скорее формальностью, поскольку запросы почти всегда удовлетворяются", - добавляет NBC News.

Кроме того, в штате Джорджия требуется, чтобы обвинительные заключения были обнародованы немедленно.

"Это означает, что, если бывшему президенту предъявят обвинение и потребуют поездки в Атланту для личного предъявления обвинения, мир, скорее всего, впервые увидит его на камеру в качестве обвиняемого...", - делает вывод телеканал.

"Это также означает, что потенциальный уголовный процесс может быть полностью показан по телевидению", - отмечает NBC News.

Окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис потратила более двух лет на расследование того, нарушил ли Трамп и его союзники закон Джорджии, пытаясь повлиять на исход президентских выборов 2020 года в этом штате.

Команда бывшего президента Дональда Трампа уже готовится к возможному предъявлению обвинения в ближайшее время.

Как сообщили адвокаты экс-президента телеканалу CNN, его команда начала подбирать "союзников", а также готовить заранее написанные ответы на будущие обвинения.