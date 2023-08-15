Большое жюри в Джорджии поддержало 10 пунктов обвинений по делу Трампа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Большое жюри в штате Джорджия утвердило 10 пунктов обвинений по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, сообщает телеканал CNN.

Секретарь суда округа Фултон Че Александер подтвердила журналистам, что в понедельник вечером большое жюри выдвинуло обвинения по 10 пунктам.

Она не уточнила, кому конкретно будут предъявлены обвинения.

Отмечается, что большое жюри не голосовало против любого из пунктов обвинений, представленных ему в понедельник.

Документы, содержащие обвинительные заключения, одобренные большим жюри, будут обработаны в течение ближайших одного-трех часов, сообщили CNN в окружной прокуратуре округа Фултон.

Пресс-конференция окружного прокурора Фани Уиллис состоится вечером во вторник после обработки документов.

Большое жюри в понедельник весь день заслушивало свидетельские показания по делу после более чем двухлетнего расследования прокурора округа Фултон Фани Уиллис о том, нарушил ли экс-президент Дональд Трамп и его союзники закон Джорджии, пытаясь повлиять на исход президентских выборов 2020 года в этом штате.