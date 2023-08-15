Белоруссия рассчитывает на поддержку Индии в вопросе присоединения к БРИКС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на достижение уровня стратегического партнерства с Индией, рассчитывает на поддержку индийского руководства в вопросе присоединения республики к ШОС и БРИКС.

"Мы очень благодарны Индии за проведенную работу по присоединению Беларуси к ШОС и рассчитываем на скорую ратификацию индийской стороной соответствующего меморандума, чтобы уже в ближайшее время стать полноправным членом организации. Мы также заинтересованы подключиться к измерению БРИКС, в связи с чем направили заявку и надеемся на вашу поддержку в этом вопросе", - говорится в поздравлении по случаю национального праздника Индии - Дня Независимости, с которым Лукашенко поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди.

По словам Лукашенко, диалог Минска и Нью-Дели осуществляется на равноправной основе, в духе взаимной заинтересованности в углублении сотрудничества и его практическом наполнении.

"Об этом свидетельствуют открытие авиакомпанией "Белавиа" регулярных рейсов между нашими странами, интерес индийских партнеров к созданию совместных предприятий в сфере производства сельскохозяйственной техники, электротранспорта и фармацевтических препаратов, а также наращивание плодотворных научных, образовательных, туристических и культурных связей", - цитирует текст поздравления пресс-служба президента Белоруссии.

В послании подчеркивается, что Белоруссия всегда была и останется надежным партнером Индии в европейском регионе.

Лукашенко подтвердил нацеленность Минска к расширению диалога с Нью-Дели не только на двустороннем треке, но и в рамках международных организаций, отметил, что будет рад встретиться с руководством Индии в Минске или Нью-Дели либо провести переговоры во время международных мероприятий, чтобы обсудить пути поднятия белорусско-индийских отношений на уровень стратегического партнерства.