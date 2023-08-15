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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Тайфун "Лан" обрушился на Японию

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Тайфун "Лан" во вторник достиг западной и центральной частей японского острова Хонсю, вызвав проливные дожди, сообщает Kyodo.

По данным агентства, из-за ливней примерно 20 человек в регионе Кансай получили травмы. Около 650 человек в ночь на вторник оказались блокированными в аэропорту Кансая.

Власти префектуры Вакаяма распорядились эвакуировать более 26 тыс. людей пожилого возраста в связи с оползнями, сход которых могут вызвать сильные ливни, начавшиеся в префектуре из-за тайфуна.

За шесть часов в поселке Натикацуура в Вакаяме выпало 304 мм осадков, а в городе Аяба в префектуре Киото - 190 мм. Ожидается, что за следующие 24 часа в регионе Токай выпадет около 350 мм осадков.

Японское метеорологическое агентство прогнозирует сильные ливни в восточной, центральной и западной частях острова Хонсю, предупреждает о штормовых ветрах, а также возможных наводнениях и оползнях.

Метеорологи сообщают, что "Лан" движется в северо-западном направлении. Ожидается, что в среду он достигнет острова Хоккайдо.

В связи с тайфуном компании Central Japan Railway Co. и West Japan Railway Co. приостановили движение экспресс-поездов. Также отменены более 800 авиарейсов.

На прошлой неделе близ юго-запада Японии прошел тайфун "Ханун", который принес сильные ливни на острова Сикоку и Кюсю. Из-за сильного ветра на Кюсю пострадали 14 человек.

Япония
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