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Китай перестал публиковать данные о безработице среди молодежи

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Власти Китая приняли решение отказаться от публикации статистики по безработице среди молодежи спустя месяц после роста этого показателя до исторического максимума, пишет MarketWatch.

"Экономика и общество постоянно меняются и развиваются. Статистическая работа требует постоянных улучшений", - сказал представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Фу Линхуэй.

В июне безработица среди граждан Китая в возрасте от 16 до 24 лет, проживающих в городах, составляла рекордные 21,3%.

ГСУ КНР сообщило во вторник, что общая безработица в Китае в июле повысилась до 5,3% с 5,2% в июне. Июньский показатель был минимальным за 16 месяцев.

Китай
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