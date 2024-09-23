Поиск

В августе безработица среди китайской молодежи достигла рекордных 18,8%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Китае в августе уровень безработицы среди лиц в возрасте 16-24 лет без учета учащихся вырос до рекордных 18,8% по сравнению с 17,1% в июле, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Июльский уровень также был рекордным.

При этом безработица среди лиц 25-29 лет без учета студентов составила максимальные за четыре месяца 6,9% против 6,5% месяцем ранее. Для лиц 30-59 лет показатель не изменился - 3,9%.

Представитель ГСУ Лю Айхуа связала рост безработицы с тем, что летом на национальный рынок труда вышли рекордные 11,79 млн выпускников.

Ранее власти КНР ввели ряд мер для стимулирования найма выпускников, включая субсидии.

Приведенные показатели безработицы не учитывают сельское население.

Китай ГСУ Лю Айхуа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 23 сентября

Миллиардер Дэн Фридкин купит футбольный клуб "Эвертон"

Рынок акций РФ в понедельник обновил 5-недельный максимум индекса МосБиржи

Лишь треть американских миллионеров считает себя богатыми

Ипотечный стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года

Ипотечный стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года

"Мосбиржа" 27 сентября запустит индекс фондов недвижимости

"Мосбиржа" 27 сентября запустит индекс фондов недвижимости

Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.

Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.

ЦБ РФ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2025 года

ЦБ РФ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2025 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });