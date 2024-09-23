В августе безработица среди китайской молодежи достигла рекордных 18,8%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Китае в августе уровень безработицы среди лиц в возрасте 16-24 лет без учета учащихся вырос до рекордных 18,8% по сравнению с 17,1% в июле, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Июльский уровень также был рекордным.

При этом безработица среди лиц 25-29 лет без учета студентов составила максимальные за четыре месяца 6,9% против 6,5% месяцем ранее. Для лиц 30-59 лет показатель не изменился - 3,9%.

Представитель ГСУ Лю Айхуа связала рост безработицы с тем, что летом на национальный рынок труда вышли рекордные 11,79 млн выпускников.

Ранее власти КНР ввели ряд мер для стимулирования найма выпускников, включая субсидии.

Приведенные показатели безработицы не учитывают сельское население.