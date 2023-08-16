Российский источник заявил о подготовке отправки украинских диверсантов в Африку

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский военно-дипломатический источник сообщил, что есть данные о планах переброски в Африку отряда украинских диверсантов.

"Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией", - сказал он.

По его словам, отправка украинского диверсионного подразделения запланирована гражданским морским судном из порта Измаил (Украина) в Омдурман (Судан) до конца августа.

Командует украинским отрядом подполковник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Виталий Пращук, заявил источник.

По его данным, несколько источников подтвердили информацию о том, что для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI-6 был сформирован отряд из участников украинских радикальных формирований.

"По просьбе Лондона киевским режимом в июле были отданы соответствующие указания СБУ и ГУР Минобороны оказать максимальное и оперативное содействие представителям британской разведки MI-6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте", - сказал источник.

Он добавил, что в 2014-2016 годах Пращук командовал диверсионно-разведывательной группой, принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Также Пращук служил в украинском 73-й морском центре спецназначения, ГУР Минобороны Украины, участвовал в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве, отметил источник.

После увольнения в запас в 2019 году Пращук избирался в Верховную Раду от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" и был офицером резерва ГУР на момент начала специальной военной операции РФ, сказал источник.