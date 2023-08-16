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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

Участники столкновений в Триполи прекратили огонь

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Триполи прекратились бои, которые в минувший понедельник развязали подчиняющиеся Правительству национального согласия (ПНА) вооруженные формирования, сообщают западные СМИ.

В результате столкновений погибли 27 человек, более 100 получили ранения. Однако неясно, входят ли в число жертв и бойцы, и гражданские лица.

Накануне стало известно, что в бои вступила 444-я бригада столичного военного округа и Специальные силы сдерживания (ССС) - подразделение военной полиции для спецопераций. Поводом для боевых действий с применением тяжелого оружия стало задержание ССС командира 444-й бригады Махмуда Хамзы в международном аэропорту Митига, который контролируют отряды ССС. Хамза ранее состоял в рядах ССС, был ключевым посредником в снижении напряженности между прочими вооруженными формированиями.

В итоге сторонам при посредничестве местных старейшин удалось договориться о передаче командира еще одной вооруженной группе и о возвращении бойцов с улиц города на базы.

В свою очередь в Минобороны Турции, чьи военные присутствуют в Ливии, сообщили, что ситуация в Триполи нормализовалась.

Нынешнему всплеску насилия предшествовали несколько месяцев относительного затишья в Триполи.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН ПНА в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, Хафтару оказывали помощь Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия.

В октябре 2021 года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Выборы президента в Ливии, первые после свержения и убийства Муаммара Каддафи, были запланированы на 24 декабря 2021 года, однако в итоге голосование не состоялось. Это произошло из-за разногласий вокруг избирательного законодательства, которые не преодолели до сих пор.

В начале июля Хафтар пригрозил, что если власти Ливии до осени не создадут условия для справедливого распределения доходов от продажи нефти, то в противном случае ЛНА может предпринять ответные действия.

Триполи Ливия ПНА
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