Число жертв боев в Триполи выросло до 55

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Число жертв боев, которые в понедельник развязали в ливийской столице Триполи подчиняющиеся Правительству национального согласия (ПНА) вооруженные формирования, увеличилось до 55, число пострадавших - до 146, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Ранее сообщалось о 27 жертвах и более 100 раненых. При этом отмечалось, что вечером во вторник сторонам при посредничестве местных старейшин удалось договориться о передаче командира Махмуда Хамзы еще одной вооруженной группе и о возвращении бойцов с улиц города на базы.

В начале недели стало известно, что в бои вступила 444-я бригада столичного военного округа и Специальные силы сдерживания (ССС) - подразделение военной полиции для спецопераций. Поводом для боевых действий с применением тяжелого оружия стало задержание ССС командира 444-й бригады Хамзы в международном аэропорту Митига, который контролируют отряды ССС. Хамза ранее состоял в рядах ССС, был ключевым посредником в снижении напряженности между прочими вооруженными формированиями.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН ПНА в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, Хафтару оказывали помощь Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия.

В октябре 2021 года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Выборы президента в Ливии, первые после свержения и убийства Муаммара Каддафи, были запланированы на 24 декабря 2021 года, однако в итоге голосование не состоялось. Это произошло из-за разногласий вокруг избирательного законодательства, которые не преодолели до сих пор.

В начале июля Хафтар пригрозил, что если власти Ливии до осени не создадут условия для справедливого распределения доходов от продажи нефти, то ЛНА может предпринять ответные действия.