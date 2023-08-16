Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Число жертв боев в Триполи выросло до 55

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Число жертв боев, которые в понедельник развязали в ливийской столице Триполи подчиняющиеся Правительству национального согласия (ПНА) вооруженные формирования, увеличилось до 55, число пострадавших - до 146, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Ранее сообщалось о 27 жертвах и более 100 раненых. При этом отмечалось, что вечером во вторник сторонам при посредничестве местных старейшин удалось договориться о передаче командира Махмуда Хамзы еще одной вооруженной группе и о возвращении бойцов с улиц города на базы.

В начале недели стало известно, что в бои вступила 444-я бригада столичного военного округа и Специальные силы сдерживания (ССС) - подразделение военной полиции для спецопераций. Поводом для боевых действий с применением тяжелого оружия стало задержание ССС командира 444-й бригады Хамзы в международном аэропорту Митига, который контролируют отряды ССС. Хамза ранее состоял в рядах ССС, был ключевым посредником в снижении напряженности между прочими вооруженными формированиями.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН ПНА в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, Хафтару оказывали помощь Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия.

В октябре 2021 года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Выборы президента в Ливии, первые после свержения и убийства Муаммара Каддафи, были запланированы на 24 декабря 2021 года, однако в итоге голосование не состоялось. Это произошло из-за разногласий вокруг избирательного законодательства, которые не преодолели до сих пор.

В начале июля Хафтар пригрозил, что если власти Ливии до осени не создадут условия для справедливого распределения доходов от продажи нефти, то ЛНА может предпринять ответные действия.

Триполи Ливия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 16 августа

США ввели санкции против компаний из РФ и Казахстана за связи с КНДР

Швейцария присоединилась к части 11-го пакета санкций ЕС против РФ

Африканский союз выступил против военной интервенции в Нигере

Африканский союз выступил против военной интервенции в Нигере

Президент Польши инициировал изменения системы управления армией

Благосостояние домохозяйств мира сократилось в 2022 году впервые за 14 лет

Благосостояние домохозяйств мира сократилось в 2022 году впервые за 14 лет

Власти Филиппин заверили, что страна не готовится к боевым действиям с Китаем

Власти Филиппин заверили, что страна не готовится к боевым действиям с Китаем

Семнадцать солдат Нигера убиты на границе с Мали

Семнадцать солдат Нигера убиты на границе с Мали

Талибы запретили политические партии в Афганистане

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });