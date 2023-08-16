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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

АР сообщила о строительстве Китаем ВПП на спорном острове Чжунцзяньдао

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Китай, вероятно, строит взлетно-посадочную полосу на острове Чжунцзяньдао, право на владение которым оспаривает Вьетнам, сообщает АР, изучив спутниковые снимки острова от компании Planet Labs PBC.

Этот остров входит в состав архипелага Сиша (английское название - Парасельские острова), который Китай контролирует с 1974 года. Вьетнам также предъявляет на него территориальные права.

По данным спутниковых снимков Planet Labs PBC от начала августа, Китай строит полосу длиной более 600 м: она сможет принимать турбовинтовые самолеты и беспилотники, но не истребители и бомбардировщики. На острове также замечены множество грузовиков, контейнеров, строительного оборудования.

Ранее на Чжунцзяньдао также располагались небольшой порт, площадка для вертолетов, радиолокационная станция.

По информации AP, китайские власти не предоставляли подробной информации о строительстве, отмечая лишь, что его ведут работы для улучшения навигации в этом районе.

Агентство напоминает, что ранее подобную, но более масштабную деятельность китайские власти вели юго-восточнее - на семи искусственных островах, созданных на рифах и атоллах, в архипелаге Наньша (английское название - Спратли в Южно-Китайском море), где Китай возвел военные объекты, взлетно-посадочные полосы, доки.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. Вашингтон обвиняет Пекин в создании на спорных островах военных баз и, тем самым, в нарушении международных законов.

Через оспариваемое сразу несколькими государствами, богатое ресурсами Южно-Китайское море в год перевозят грузов на $5 трлн.

Китай Вьетнам АСЕАН Южно-Китайское море Planet Labs Чжунцзяньдао
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