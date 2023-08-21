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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Пекин раскритиковал лидеров США, Японии и Южной Кореи за высказывания о КНР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай выразил недовольство высказываниями лидеров США, Японии и Южной Кореи, осудивших действия Пекина в Южно-Китайском море, сообщил в понедельник представитель китайского МИД Ван Вэньбин.

"Китай выразил сильное недовольство и сделал серьезное представление сторонам после того, как лидеры США, Японии и Южной Кореи оклеветали Китай по Тайваньскому вопросу и проблеме Южно-Китайского моря", - сказал в понедельник Ван Вэньбин во время пресс-брифинга.

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Он отметил, что Китай продолжит защищать свои суверенитет и интересы безопасности, а также работать с членами АСЕАН для защиты мира и стабильности в регионе.

По итогам саммита, состоявшегося в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе, лидеры трех стран Джо Байден, Фумио Кисида и Юн Сок Ёль выпустили заявление, в котором говорилось, что они выражают беспокойство в связи с "опасным и агрессивным поведением Китая в Южно-Китайском море". Они заявили, что решительно выступают против любых попыток изменить статус-кво в водах Индо-Тихоокеанского региона.

КНР Джо Байден Фумио Кисида Юн Сок Ёль Япония Южная Корея
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