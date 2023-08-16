Концерн Eesti Gaas в 2023 году утроит закупку СПГ для стран Балтии и Финляндии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Эстонская Eesti Gaas, крупнейшая энергетическая компания в странах Балтии, в 2023 году увеличит поставки в регион сжиженного природного газа (СПГ) более чем в 3 раза.

"В этом году Eesti Gaas утроит свои поставки СПГ - вместо прошлогодних 5 судов компания доставит в регион 16 судов", - говорится в сообщении на сайте Eesti Gaas.

Из заказанных объемов четыре судна уже прибыли в литовскую Клайпеду, восемь - к финскому терминалу Инкоо. До конца года согласованы подходы еще одного судна в порт Клайпеды и трех в Инкоо.

Как отмечается, Eesti Gaas стала первой использовать финский терминал Inkoo. Основными партнерами компании по поставкам СПГ являются международные энергетические концерны Vitol и Total, а также норвежская Equinor.

"Третья часть импорта СПГ в Финляндию и Балтийский регион проходит через Eesti Gaas, большие объемы и прямые контракты с ведущими мировыми поставщиками позволяют нам предлагать клиентам надежные и доступные поставки и увеличивать свою рыночную долю", - цитируется в пресс-релизе председатель правления компании Маргус Каасик.

"Менее чем за год мы полностью перешли на СПГ западного происхождения. Новые маршруты поставок из Норвегии и США оправдали себя и на сегодня налажены. Это придало газовому рынку в регионе больше определенности и также помогло сбить цену: по сравнению с осенью прошлого года цена на газ сейчас в 6 раз ниже, - сказал Каасик. - Эстонские потребители газа могут не беспокоиться - европейские газовые резервуары полны, газа будет достаточно и сейчас, и в будущем отопительном периоде. Ближе к зиме цена на газ обещает несколько подняться, но по всем признакам предстоящий отопительный сезон будет значительно спокойнее предыдущего".

AS Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого и сжиженного природного газа, управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии и Латвии. Компания работает в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Польше, на иностранных рынках действуем под ТМ Elenger. Единственным собственником предприятия является инвестиционная фирма Infortar, которая, в частности, является крупным акционером концерна Tallink.

В пресс-релизе говорится, что "работая на пяти рынках Eesti Gaas стала в прошлом году крупнейшей основанной на частном капитале энергетической компанией в Финляндии и Балтийском регионе".