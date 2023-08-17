Глава правительства в Триполи предостерег ополченцев Ливии от продолжения боев
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Глава признанного ООН Правительства национального согласия (ПНА) Ливии Абдель Хамид Дбейба в четверг предупредил, что власти более не потерпят каких-либо вооруженных столкновений между местными ополченцами.
"Мы привыкли к грохоту боев, но подобное недопустимо рядом с мирными жителями", - приводит Associated Press слова Дбейбы из телевизионного выступления.
"В 45-минутной речи премьер Триполи также пригрозил принять меры против двух групп ополчения, если они начнут боевые действия, но других деталей он не сообщил", - отмечает агентство.
В начале недели стало известно, что в бои вступила 444-я бригада столичного военного округа и Специальные силы сдерживания (ССС) - подразделение военной полиции для спецопераций. Поводом для боевых действий с применением тяжелого оружия стало задержание ССС командира 444-й бригады Махмуда Хамзы в международном аэропорту Митига, который контролируют отряды ССС. Хамза ранее состоял в рядах ССС, был ключевым посредником в снижении напряженности между прочими вооруженными формированиями.
Погибли не менее 55 человек, более 100 получили ранения. Однако позднее удалось договориться о возвращении Хамзы в 444-ю бригаду и о выводе бойцов с улиц города на базы. При этом неясно, какую роль правительство Дбейбы сыграло в освобождении Хамзы.
Между тем, МВД ПНА усилило присутствие сил безопасности в районах Триполи, где происходили наиболее ожесточенные столкновения.
444-я бригада и ССС - два самых крупных формирования ополченцев, действующих в районе Триполи.
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН ПНА в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, Хафтару оказывали помощь Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия.
В октябре 2021 года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Выборы президента в Ливии, первые после свержения и убийства Муаммара Каддафи, были запланированы на 24 декабря 2021 года, однако в итоге голосование не состоялось. Это произошло из-за разногласий вокруг избирательного законодательства, которые не преодолели до сих пор.
В начале июля Хафтар пригрозил, что если власти Ливии до осени не создадут условия для справедливого распределения доходов от продажи нефти, то ЛНА может предпринять ответные действия.