Глава правительства в Триполи предостерег ополченцев Ливии от продолжения боев

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Глава признанного ООН Правительства национального согласия (ПНА) Ливии Абдель Хамид Дбейба в четверг предупредил, что власти более не потерпят каких-либо вооруженных столкновений между местными ополченцами.

"Мы привыкли к грохоту боев, но подобное недопустимо рядом с мирными жителями", - приводит Associated Press слова Дбейбы из телевизионного выступления.

"В 45-минутной речи премьер Триполи также пригрозил принять меры против двух групп ополчения, если они начнут боевые действия, но других деталей он не сообщил", - отмечает агентство.

В начале недели стало известно, что в бои вступила 444-я бригада столичного военного округа и Специальные силы сдерживания (ССС) - подразделение военной полиции для спецопераций. Поводом для боевых действий с применением тяжелого оружия стало задержание ССС командира 444-й бригады Махмуда Хамзы в международном аэропорту Митига, который контролируют отряды ССС. Хамза ранее состоял в рядах ССС, был ключевым посредником в снижении напряженности между прочими вооруженными формированиями.

Погибли не менее 55 человек, более 100 получили ранения. Однако позднее удалось договориться о возвращении Хамзы в 444-ю бригаду и о выводе бойцов с улиц города на базы. При этом неясно, какую роль правительство Дбейбы сыграло в освобождении Хамзы.

Между тем, МВД ПНА усилило присутствие сил безопасности в районах Триполи, где происходили наиболее ожесточенные столкновения.

444-я бригада и ССС - два самых крупных формирования ополченцев, действующих в районе Триполи.