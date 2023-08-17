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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

CNN узнало о попытках США сохранить военное присутствие в Нигере

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Администрация США ищет способы сохранить американские войска в Нигере, чтобы продолжить борьбу с терроризмом в регионе, даже если нигерские военные откажутся вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму, передает в четверг CNN со ссылкой на американских чиновников.

"Пентагон оценивает, какими полномочиями он может воспользоваться, чтобы продолжить главным образом сбор разведданных в Нигере, если Госдепартамент признает события в Нигере государственным переворотом (...) что лишит американских военных некоторых полномочий и финансирования для взаимодействия с нигерскими военными в сфере безопасности", - сообщает телеканал.

При этом, на случай такого признания администрация рассмотрела возможность выдачи специального разрешения военным США на продолжение некоторых операций в Нигере.

"Несмотря на то, что мы все еще даем шанс дипломатии, и применяем меры для защиты личного состава и объектов США в Нигере, наши позиции там не изменилась, и мы обдумываем шаги по достижению наших целей как в сфере распространения демократии, так и в сфере безопасности", - сказал CNN представитель Пентагона.

Для продолжения контртеррористических операций в Нигере США надеются заручиться поддержкой тех местных военных, кто обучался в Соединенных Штатах.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента. В ЭКОВАС сообщили, что рассматривают вариант военного вмешательства в ситуацию в Нигере, но только в крайнем случае.

Путчистов поддержали власти Мали и Буркина-Фасо. А в Алжире осудили путч, но выступили против военного варианта решения данного кризиса.

Африканский союз, в свою очередь, отверг планы любого военного вмешательства в Нигер в связи с путчем армейского руководства и не поддерживает позицию ЭКОВАС.

Европейские СМИ указывают на то, что между африканскими странами в эти дни нарастали противоречия относительно того, какую позицию по Нигеру занять, в то время как путчисты во главе с генералом Абдурахманом Тчиани не уступают ни экономическим и финансовым санкциям, введенным ЭКОВАС, ни угрозам стран региона применить силу.

Африканский союз Госдепартамент Нигер США
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