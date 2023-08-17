CNN узнало о попытках США сохранить военное присутствие в Нигере

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Администрация США ищет способы сохранить американские войска в Нигере, чтобы продолжить борьбу с терроризмом в регионе, даже если нигерские военные откажутся вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму, передает в четверг CNN со ссылкой на американских чиновников.

"Пентагон оценивает, какими полномочиями он может воспользоваться, чтобы продолжить главным образом сбор разведданных в Нигере, если Госдепартамент признает события в Нигере государственным переворотом (...) что лишит американских военных некоторых полномочий и финансирования для взаимодействия с нигерскими военными в сфере безопасности", - сообщает телеканал.

При этом, на случай такого признания администрация рассмотрела возможность выдачи специального разрешения военным США на продолжение некоторых операций в Нигере.

"Несмотря на то, что мы все еще даем шанс дипломатии, и применяем меры для защиты личного состава и объектов США в Нигере, наши позиции там не изменилась, и мы обдумываем шаги по достижению наших целей как в сфере распространения демократии, так и в сфере безопасности", - сказал CNN представитель Пентагона.

Для продолжения контртеррористических операций в Нигере США надеются заручиться поддержкой тех местных военных, кто обучался в Соединенных Штатах.