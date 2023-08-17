В ЭКОВАС не исключили военного вторжения в Нигер

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может прибегнуть к военной операции в Нигере, если дипломатические усилия не возымеют успеха, заявил комиссар ЭКОВАС по вопросам мира и безопасности Абдель Фаттах Мусах. Об этом сообщило Arab news.

"Если ситуация обострится, мы введем в Нигер наши контингенты, а также перебросим туда оборудование и ресурсы, чтобы гарантировать восстановление конституционного порядка", - заявил Мусах на встрече представителей генштабов стран ЭКОВАС в Гане.

В доказательство готовности применить силу он указал на развертывание войск ЭКОВАС в Гамбии и Либерии.

"Если другие демократические партнеры захотят нас поддержать, мы будем приветствовать это", - заявил Мусах.

Он раскритиковал путчистов в Нигере за намерение судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в измене, отказе от переговоров и попытках оправдать переворот.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против Базума, он был задержан и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал путч.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента. В ЭКОВАС сообщили, что рассматривают вариант военного вмешательства в ситуацию в Нигере, но только в крайнем случае. Путчистов поддержали власти Мали и Буркина-Фасо. А в Алжире осудили путч, но выступили против силового решения данного кризиса.

Африканский союз отверг планы любого военного вмешательства в Нигер в связи с путчем армейского руководства и не поддерживает позицию ЭКОВАС.