Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

В ЭКОВАС не исключили военного вторжения в Нигер

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может прибегнуть к военной операции в Нигере, если дипломатические усилия не возымеют успеха, заявил комиссар ЭКОВАС по вопросам мира и безопасности Абдель Фаттах Мусах. Об этом сообщило Arab news.

"Если ситуация обострится, мы введем в Нигер наши контингенты, а также перебросим туда оборудование и ресурсы, чтобы гарантировать восстановление конституционного порядка", - заявил Мусах на встрече представителей генштабов стран ЭКОВАС в Гане.

В доказательство готовности применить силу он указал на развертывание войск ЭКОВАС в Гамбии и Либерии.

"Если другие демократические партнеры захотят нас поддержать, мы будем приветствовать это", - заявил Мусах.

Он раскритиковал путчистов в Нигере за намерение судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в измене, отказе от переговоров и попытках оправдать переворот.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против Базума, он был задержан и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал путч.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента. В ЭКОВАС сообщили, что рассматривают вариант военного вмешательства в ситуацию в Нигере, но только в крайнем случае. Путчистов поддержали власти Мали и Буркина-Фасо. А в Алжире осудили путч, но выступили против силового решения данного кризиса.

Африканский союз отверг планы любого военного вмешательства в Нигер в связи с путчем армейского руководства и не поддерживает позицию ЭКОВАС.

Нигер Африканский союз Мохамед Базум ЭКОВАС Алжир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцария ввела санкции против трех предприятий и 38 граждан Белоруссии

Швейцария ввела санкции против трех предприятий и 38 граждан Белоруссии

Из-за ливней в аэропорту Франкфурта-на-Майне отменили десятки рейсов

Из-за ливней в аэропорту Франкфурта-на-Майне отменили десятки рейсов

Brent подешевела до $83,45 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 17 августа

Число жертв пожаров на Гавайях достигло 110 человек

Число жертв пожаров на Гавайях достигло 110 человек

В Джорджии предложили начать разбирательство против Трампа 4 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });