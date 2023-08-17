В парламенте Польши одобрили проведение референдума по миграционному вопросу

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Национальное собрание Польши утвердило проведение референдума, в частности по вопросу принятия нелегальных иммигрантов в рамках программы ЕС по их расселению по странам блока, сообщают европейские СМИ.

Один из вопросов, который будет вынесен на референдум, звучит следующим образом: "Поддерживаете ли вы принятие тысяч нелегальными иммигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в рамках принудительного механизма переселения, навязанного европейской бюрократией?".

Помимо этого, у избирателей спросят мнение о заграждении, возведенном на границе с Белоруссией.

Согласно утвержденному плану, референдум пройдет в день парламентских выборов - 15 октября.

Правительство Польши выступает решительно против предложения, согласованного странами ЕС, об иммигрантах, которые незаконно оказались на территории блока. Так, в Брюсселе предлагают государствам-членам либо принимать часть новых иммигрантов, либо делать взносы в фонд.

На референдум предлагается вынести еще два вопроса, связанные с продажей госпредприятий и повышением пенсионного возраста.