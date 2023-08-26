Польские пограничники сообщили о нападении нелегалов на границе с Белоруссией
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Группа нелегальных мигрантов совершила нападение на польских пограничников на границе с Белоруссией, на место происшествия были направлены водометы и бронеавтомобиль, сообщила в субботу пресс-служба Пограничной стражи Польши.
"На участке погранзаставы Дубиче-Церкевне группа агрессивных иностранцев напала, забрасывая камнями, на патрули польских пограничников после того, как те пресекли их попытку нелегально проникнуть в Польшу. На место происшествия были направлены спецавтомобили польской полиции Tur и Tajfun", - говорится в сообщении.
Tajfun представляет собой современный специализированный полицейский автомобиль с повышенной устойчивостью к ударам тупыми и острыми предметами и к открытому огню, оснащенный двумя водометами, адаптированными для полицейских задач.
Tur имеет бронирование, систему противопожарной защиты и защиты экипажа от боевых отравляющих веществ.