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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Польские пограничники сообщили о нападении нелегалов на границе с Белоруссией

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Группа нелегальных мигрантов совершила нападение на польских пограничников на границе с Белоруссией, на место происшествия были направлены водометы и бронеавтомобиль, сообщила в субботу пресс-служба Пограничной стражи Польши.

"На участке погранзаставы Дубиче-Церкевне группа агрессивных иностранцев напала, забрасывая камнями, на патрули польских пограничников после того, как те пресекли их попытку нелегально проникнуть в Польшу. На место происшествия были направлены спецавтомобили польской полиции Tur и Tajfun", - говорится в сообщении.

Tajfun представляет собой современный специализированный полицейский автомобиль с повышенной устойчивостью к ударам тупыми и острыми предметами и к открытому огню, оснащенный двумя водометами, адаптированными для полицейских задач.

Tur имеет бронирование, систему противопожарной защиты и защиты экипажа от боевых отравляющих веществ.

Польша Белоруссия
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