Польские пограничники сообщили о нападении нелегалов на границе с Белоруссией

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Группа нелегальных мигрантов совершила нападение на польских пограничников на границе с Белоруссией, на место происшествия были направлены водометы и бронеавтомобиль, сообщила в субботу пресс-служба Пограничной стражи Польши.

"На участке погранзаставы Дубиче-Церкевне группа агрессивных иностранцев напала, забрасывая камнями, на патрули польских пограничников после того, как те пресекли их попытку нелегально проникнуть в Польшу. На место происшествия были направлены спецавтомобили польской полиции Tur и Tajfun", - говорится в сообщении.