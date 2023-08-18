Военные РФ заявили, что ВСУ провели три атаки на российские позиции

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины за минувшие сутки три раза атаковали позиции российских подразделений в районе населённого пункта Берестовое (Харьковская область), заявил офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

"Противник штурмовыми группами 44-й отдельной механизированной и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад провёл три атаки на наши позиции в районе населённого пункта Берестовое. Артиллерией группировки нанесено огневое поражение. Потери противника составили до взвода живой силы", - сказал Якимкин.

Он заявил, что на купянском направлении в течение дня украинскими войсками проведено шесть контратак силами подразделений 14-й механизированной и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригад на российские позиции в районе населённого пункта Ольшана (Харьковская область).

"Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы. Расчёт зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" уничтожил реактивный снаряд HIMARS", - сказал Якимкин.

Он заявил, что "в ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы Шестой общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили более двух взводов пехоты".

"Разведывательно-ударные отделения барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожили две артиллерийские установки Krab и М109 Paladin в районе Петропавловки и Лозовой, два миномёта в районе Стельмаховки и Берестовое", - сказал офицер.