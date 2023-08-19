Военные РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на нескольких направлениях

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские штурмовики нанесли авиаудары по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях на территории Донецкой народной республики, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Штурмовой авиацией "Южной" группировки войск нанесены удары по скоплениям живой силы и боевой техники подразделений ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калининском, авдеевском и марьинском направлениях", - сказал Астафьев.

По его словам, в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки (ДНР) ударами дронов-камикадзе уничтожена боевая бронемашина БРЭМ, четыре пикапа, блиндаж и пулемётный расчет ВСУ.

"Артиллерией группировки поражен склад боеприпасов и гаубица Д-20 в районе Александро-Шультино (ДНР), бронеавтомобиль "Хаммер", полевой склад БК, станция ближней разведки, опорный пункт и пункт временной дислокации противника в районах населённых пунктов Андреевка, Часов Яр и Клещеевка (ДНР)", - сказал Астафьев.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено пять миномётов 120-го калибра, 152-мм гаубица Д-20 и станция артиллерийской разведки AN/TPQ-50 производства США.