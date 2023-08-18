Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Поиски четырех горняков продолжаются в шахте "Казахстанская"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Продолжаются поиски четырех горняков, оставшихся под землей во время пожара на шахте "Казахстанская", сообщила пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау" в пятницу.

"Поиски еще четверых шахтеров продолжаются", - говорится в сообщении компании.

По информации пресс-службы, накануне во время пожара в шахте "Казахстанская" погиб сотрудник компании Виталий Слюньков (1965 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет).

Как сообщалось, в четверг в 10:05 на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м) загорелась конвейерная лента. В шахте находилось 227 человек, которых выводили на поверхность через фланговый ствол. 222 горняка были эвакуированы. 13 человек обратились за медицинской помощью, из них восемь госпитализированы с отравлением угарным газом.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна Arcelor-Mittal. Компания владеет в Казахстане 15-ю угольными шахтами и железорудными рудниками.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Корабли ВМФ России и ВМС Китая прошли свыше 6 тысяч морских миль на учениях

Корабли ВМФ России и ВМС Китая прошли свыше 6 тысяч морских миль на учениях

Собянин завил об уничтожении беспилотника ВСУ в зоне Экспоцентра

Адвокаты Трампа добиваются отсрочки судебного разбирательства

Адвокаты Трампа добиваются отсрочки судебного разбирательства

ВС РФ заявили об опасном сближении американских истребителей с российскими

ВС РФ заявили об опасном сближении американских истребителей с российскими

Запасы газа в хранилищах Европы достигли целевого уровня в 90% на начало холодов

Запасы газа в хранилищах Европы достигли целевого уровня в 90% на начало холодов

Что произошло за день: четверг, 17 августа

Лукашенко заявил, что Минск должен быть вовлечен в переговоры по Украине

Лукашенко заявил, что Минск должен быть вовлечен в переговоры по Украине

США ввели санкции против четверых россиян, обвинив их в отравлении Навального

ЕС объявил о поддержке решений ЭКОВАС по ситуации в Нигере

В парламенте Польши одобрили проведение референдума по миграционному вопросу

В парламенте Польши одобрили проведение референдума по миграционному вопросу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });