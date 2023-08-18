Поиски четырех горняков продолжаются в шахте "Казахстанская"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Продолжаются поиски четырех горняков, оставшихся под землей во время пожара на шахте "Казахстанская", сообщила пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау" в пятницу.

"Поиски еще четверых шахтеров продолжаются", - говорится в сообщении компании.

По информации пресс-службы, накануне во время пожара в шахте "Казахстанская" погиб сотрудник компании Виталий Слюньков (1965 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет).

Как сообщалось, в четверг в 10:05 на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м) загорелась конвейерная лента. В шахте находилось 227 человек, которых выводили на поверхность через фланговый ствол. 222 горняка были эвакуированы. 13 человек обратились за медицинской помощью, из них восемь госпитализированы с отравлением угарным газом.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна Arcelor-Mittal. Компания владеет в Казахстане 15-ю угольными шахтами и железорудными рудниками.