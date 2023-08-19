Обнаружено тело пятого погибшего горняка шахты "Казахстанская"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - АО "АрселорМиттал Темиртау" сообщило о гибели пятерых горняков во время аварии на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области.

"АрселорМиттал Темиртау со скорбью сообщает, что 17 августа произошла авария - пожар в шахте "Казахстанская" угольного департамента, в результате которой погибли пятеро наших коллег", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тело пятого погибшего - электрослесаря Ильи Старовойта - обнаружено в субботу вечером. Ранее в этот день спасатели обнаружили тело еще одного горняка.

Как сообщалось, в минувший четверг в 10:05 на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В шахте находились 227 человек, которых выводили на поверхность через фланговый ствол. 222 горняка были эвакуированы, из них 11 госпитализированы, еще двое находятся на амбулаторном лечении. В шахте сначала были обнаружены тела трех погибших горняков, поиски еще двоих продолжались.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне отметил, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке".

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна Arcelor-Mittal. Компания владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.