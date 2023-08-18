Казахстан планирует поставить в Германию по "Дружбе" 1,2 млн т нефти в 2024 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Карачаганак петролеум оперейтинг" (KPO) планирует транспортировать по нефтепроводу "Дружба" 1,2 млн тонн нефти в 2024 году, сообщил заместитель генерального директора "КазТрансОйла" Амиржан Оспанов.

"Согласно полученным заявкам от грузоотправителей на 2024 год, "Карачаганак петролеум оперейтинг" планирует 1,2 млн тонн (нефти - ИФ) в 2024 году транспортировать в данном направлении (поста "Адамова застава" - ИФ)", - сказал Оспанов во время дня эмитента "КазТрансОйла" на KASE в пятницу.

Казахстан начал поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба" в рамках проводимой работы по диверсификации маршрутов экспорта своей нефти.

Казахстан запланировал в августе текущего года поставить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 100 тыс. тонн нефти из ресурсов компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.". По данным Минэнерго, в период с 3 по 5 августа 2023 года на нефтеперекачивающую станцию "Большой Чаган" была принята нефть в количестве 11,6 тыс. тонн, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа.

По состоянию на начало июля Казахстан транспортировал в Германию 290 тыс. тонн нефти. На 2023 год у казахстанской компании "КазТрансОйл" (КТО) имеется квота от российской "Транснефти" на прокачку 1,2 млн тонн сырья в Германию. Первая партия была отгружена в феврале.