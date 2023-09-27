"Транснефть" подписала с "КазТрансОйлом" договор на транзит нефти через РФ на 2024 г.

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава ПАО "Транснефть" Николай Токарев в ходе визита в Казахстан обсудил с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым вопросы взаимодействия между двумя странами в сфере транспортировки энергоресурсов.

В частности, стороны затронули состояние и перспективы сотрудничества в рамках деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает "Транснефть".

"Обсуждался широкий круг актуальных вопросов взаимодействия с казахстанской стороной, в том числе сотрудничество в рамках Каспийского трубопроводного консорциума и развитие технологической кооперации", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров были подписаны договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в режиме транзита через территорию России на 2024 год и обновленный меморандум о сотрудничестве между ПАО "Транснефть" и АО "КазТрансОйл", уточняет российская монополия.

По данным министерства энергетики Казахстана, сорт нефти KEBCO доставляется по трубопроводу Атырау-Самара и трубопроводной системе "Транснефти" в порт Усть-Луга на Балтийском море или порт Новороссийск на Черном море (в России), затем морским путем. Кроме того, казахстанское сырье по системе "Транснефти" транспортируется по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, так как Европа стремится снизить зависимость от российской нефти.

Ранее ежегодный транзит казахстанской нефти через РФ составлял около 15 млн тонн. С февраля текущего года Казахстан начал поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". Планы на текущий год предусматривают не менее 890 тыс. тонн нефти. В 2024 году Казахстан планирует транспортировать в ФРГ по нефтепроводу "Дружба" 1,2 млн тонн нефти.

По территории России также проходит трубопровод КТК, соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. В 2022 году КТК отгрузил на экспорт 58,7 млн тонн нефти, обновленный прогноз на 2023 год составляет 63,5 млн тонн.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.