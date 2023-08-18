США разрешили Дании передать Киеву F-16 после обучения украинских пилотов

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - США дали Дании разрешение на передачу Украине истребителей F-16 сразу после завершения подготовки украинских летчиков управлению этими самолетами, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу датского МИД Ларса Лёкке Расмуссена.

"Дания получила одобрение США на поставку Украине своих истребителей F-16, как только обучат пилотов", - информирует агентство.

По его данным, Расмуссен заявил, что получил "дружеское письмо" от госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором Вашингтон изложил для Копенгагена "определенные варианты действий".

"Вместе с союзниками мы проясняем следующие шаги", - сказал Расмуссен.

Однако глава МИД не уточнил, когда именно Дания может послать Украине F-16.

Ранее Копенгаген заявлял, что хочет сохранить у себя примерно 30 истребителей F-16 до 2024 года.

На прошлой неделе представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы предоставить свою территорию для подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, если европейские союзники исчерпают свои возможности в этой области.

Сейчас ведущую роль в подготовке украинских летчиков играют Дания и Нидерланды.

В конце июля Кирби заявил, что обучение украинских пилотов будут проводить в Румынии и Дании. Тогда он подчеркнул, что подготовка "начнется в скором времени". По словам Кирби, обучение может пройти и в других странах, но пока определенность есть только в отношении Румынии и Дании.

В начале июля издание Financial Times сообщало, что группа из 11 стран Запада с августа приступит к обучению украинских летчиков управлению F-16.