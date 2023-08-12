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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

США готовы начать обучение украинских летчиков полетам на F-16

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты готовы предоставить свою территорию для подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, если европейские союзники исчерпают свои возможности в этой области, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы, безусловно, открыты для обучения украинских пилотов здесь, в Соединенных Штатах", - сказал он журналистам.

При этом Кирби отметил, что в настоящее время подготовку возглавляют европейские союзники, и США готовы подключиться, если их возможности будут полностью использованы.

Он пояснил: "Это многоэтапный процесс, и мы полны решимости помочь нашим союзникам продвинуть этот процесс настолько быстро, насколько это возможно".

Сегодня ведущую роль в подготовке украинских летчиков играют Дания и Нидерланды.

F-16 США Джон Кирби
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