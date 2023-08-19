Маск заявил о планах запретить блокировку других пользователей в бывшем Twitter

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск на своей странице заявил о планах отключить функцию блокировки других пользователей.

Сейчас опция черного списка позволяет блокировать отдельные аккаунты, чтобы их владельцы не могли просматривать страницу, подписываться на нее или писать личные сообщения.

Маск заявил, что отмена блокировки не коснется личной переписки. Он также сообщил, что возможность "заглушить" определенный аккаунт, чтобы не видеть его посты в ленте, останется.

СМИ, включая The Guardian и Sky News, отмечают, что инициатива противоречит требованиям безопасности со стороны App Store и Google Play. По их правилам создатели приложений, в которых контент создается самими пользователями, должны обеспечивать возможность блокировать аккаунты для защиты от оскорблений и агрессии.

Однако ранее App Store уже сделал исключение для социальной сети при переименовании Twitter в X: по правилам магазина, в названии приложений должно быть от двух букв.