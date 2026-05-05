Маск выплатит $1,5 млн для урегулирования претензий SEC к покупке Twitter

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Семейный траст Илона Маска выплатит $1,5 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), связанных с несвоевременным раскрытием миллиардером информации о покупке акций соцсети Twitter (в настоящее время X) в 2022 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.

Эта сумма значительно ниже, чем требовала SEC в иске, поданном в суд в начале 2025 года. Тогда регулятор настаивал, чтобы Маск вернул средства, сэкономленные в связи с задержкой в раскрытии информации.

SEC утверждала, что Маск нарушил правило, требующее от инвесторов раскрывать информацию о покупке доли в 5% и выше в публичной компании в течение 10 дней. Маск обнародовал данные о владении акциями Twitter на 11 дней позже дедлайна. Согласно оценкам SEC, затягивание раскрытия информации позволило миллиардеру сэкономить более $150 млн на покупке компании.

Соглашение между Маском и SEC об урегулировании претензий требует одобрения суда.

Юрист Маска Алекс Спиро заявил в письменном комментарии WSJ, что регулятор отказался от претензий к Маску лично.

"Траст согласился выплатить небольшой штраф за задержку одного из отчетных документов", - сообщил он.

Иск к миллиардеру был подан регулятором в последние дни работы администрации президента США Джо Байдена. Смягчение требований SEC в деле Маска показывает, что регулятор отходит от жесткой правоприменительной практики при администрации нынешнего президента Дональда Трампа, отмечает WSJ.

SEC Twitter США Алекс Спиро Илон Маск
