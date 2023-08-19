Власти на западе США и Мексики готовятся к приходу урагана "Хилари"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти американского штата Калифорния, а также запада Мексики ведут подготовительные мероприятия в связи с приближением урагана "Хилари", сообщает в субботу Associated Press.

"Хилари", как ожидается, доберется до Калифорнийского полуострова в воскресенье, а затем двинется на север, и к вечеру воскресенья или понедельника он войдет в историю как первый тропический шторм, обрушившийся на Южную Калифорнию за последние 84 года", - отмечает агентство.

Национальный центр США по слежению за ураганами обнародовал предупреждение об угрозе тропического шторма для значительной части региона Южной Калифорнии - от тихоокеанского побережья до гор и пустынь во внутренних районах. Власти Лос-Анджелеса готовят убежища, места в больницах, запасы продовольствия. Сотрудники местного департамента шерифа разыскивают бездомных и советуют им уйти подальше от водоемов. В регионе укрепляют песочные насыпи для защиты низколежащих населенных пунктов. В городах, в том числе в штате Аризона, раздают мешки с песком, чтобы помочь сберечь постройки в случае затопления.

Закрыты Национальный парк Джошуа-Три и Национальный заказник Мохаве. Компания SpaceX минимум до понедельника отменила запуск ракеты со спутниками, который должна была осуществить с центральной части побережья Калифорнии.

Накануне президент США Джо Байден объявил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях развертывает персонал и перебрасывает необходимые грузы в регион.

Между тем есть опасения, что ураган приведет к наводнениям в мексиканском штате Нижняя Калифорния, в частности, в городе Тихуана, граничащем с США, с населением в 1,9 млн человек. Мэр Монтсеррат Кабальеро Рамирес заявила, что власти организуют укрытия в зонах повышенного риска.

"Наш город уязвим, из-за ландшафта и из-за того, что он находится на одной из самых оживленных границ в мире", - объяснила она.

В настоящий момент "Хилари" присвоена четвертая категория по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигает 215 км/ч. Вечером в пятницу ураган находился в 460 км к юго-западу от Калифорнийского полуострова и двигался на северо-запад со скоростью 20 км/ч. Затем он, по всей видимости, повернет на север. Синоптики предполагают, что хотя "Хилари" доберется до Калифорнии примерно в понедельник, дожди могут начаться уже в субботу. Ожидается, что в регионе Южной Калифорнии и штате Невада выпадут 8 - 15 см осадков, местами - 25 см.