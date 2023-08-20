Дания планирует поставить Украине 19 самолетов F-16

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Дания намерена передать Украине 19 самолетов F-16, сообщила в воскресенье датский премьер-министр Метте Фредериксен.

По данным агентства Associated Press, Фредериксен выразила надежду, что первые шесть истребителей будут поставлены Киеву примерно к Новому году.

По ее словам, в следующем году планируется отправить еще восемь самолетов Украине, а оставшиеся пять - в 2025 году.

В воскресенье Фредериксен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они посетили авиабазу на юге Дании.

Ранее Зеленский посетил Нидерланды, где вместе с премьером Марком Рютте осмотрел два истребителя F-16 в ангаре военной базы в районе города Эйндховен.

Ранее сообщалось, что власти Дании будут готовы передать Киеву самолеты F-16 лишь после выполнения ключевых условий, в частности, после решения проблем логистики.

Дания и Нидерланды ранее обещали передать Киеву F-16.