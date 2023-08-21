Что случилось этой ночью: понедельник, 21 августа

Дания планирует поставлять на Украину истребители, космический грузовик Роскосмоса затоплен в Тихом океане, Китай вывел на орбиту новый спутник

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов внутри Республиканской партии. Он заявил, что не видит смысла дискутировать, поскольку значительно опережает других кандидатов-однопартийцев по популярности.

- Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. Запуск ракеты был осуществлён ночью 21 августа.

- Космический грузовик "Прогресс МС-22" отстыковался от МКС и был затоплен в Тихом океане. Об этом сообщили в Роскосмосе.

- Дания планирует поставить Украине 19 самолетов F-16. Премьер-министр Фредриксен посетила авиабазу на юге Дании вместе с Владимиром Зеленским, совершившим визит в страну.