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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ЦПВС сообщил, что истребитель западной коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Самолет международной коалиции создал опасную ситуации в небе Сирии, осуществляя полет в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"19 августа с 11:55 до 12:03 в районе Эт-Танф на высоте около 9000 метров произошло опасное сближение истребителя F-35 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения", - сообщил контр-адмирал.

Всего за сутки со стороны "коалиции" российскими военными зафиксировано 16 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей "Рафаль" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сказал контр-адмирал.

Он заявил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

F-35 ВКС РФ Вадим Кулить
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