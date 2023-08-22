Военные РФ зафиксировали 26 нарушений со стороны коалиции США в небе над Сирией

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 8 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге в понедельник.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений: двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - добавил контр-адмирал.

Он подчеркнул, что подобными действиями коалиция обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.