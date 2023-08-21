Космический грузовик "Прогресс МС-22" покинет МКС и будет затоплен в Тихом океане

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22", как ожидается, в понедельник отстыкуется от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

По данным "Роскосмоса", расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-22" со служебным модулем "Звезда" российского сегмента МКС запланирована в 02:49 по Москве.

В 05:58 по Москве корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится. Несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-24" запланирована на 23 августа с космодрома Байконур.

11 февраля "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС и доставил 2 534 кг грузов. За шесть месяцев с помощью двигателей корабля было проведено 10 коррекций орбиты станции.