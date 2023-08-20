Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

"Луна-25" разбилась о поверхность естественного спутника Земли

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Межпланетная автоматическая станция "Луна-25" прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщили в воскресенье в "Роскосмосе".

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - говорится в сообщении.

Как заявили в госкорпорации, "вопросами выяснения причин потери КА займется специально формируемая межведомственная комиссия".

Связь со станцией "Луна-25" прервалась накануне после выдачи импульса для формирования предпосадочной орбиты, сообщили в "Роскосмосе".

"19 августа в соответствии с программой полета космического аппарата "Луна-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты", - сообщили в пресс-службе госкорпорации. По их данным, около 14:57 московского декретного времени связь со станцией прервалась.

Как отмечается, "реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали".

В РоссииСо станцией "Луна-25" произошла нештатная ситуацияЧитать подробнее

Накануне в госкорпорации сообщили, что в ходе выдачи импульса для перехода "Луны-25" на предпосадочную орбиту на борту станции произошла нештатная ситуация, "которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами".

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли должна была состояться 21 августа.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

Луна-25 Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Попытку атаки дронами-камикадзе предотвратили в Ростовской области

Беспилотник повредил крышу, фасад и платформу Курского железнодорожного вокзала

Минобороны РФ заявило о перехвате украинского дрона в Подмосковье

Собянин сообщил о пресечении пролета БПЛА к Москве

Беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске, есть пострадавшие

Что произошло за день: суббота, 19 августа

Со станцией "Луна-25" произошла нештатная ситуация

Последствия удара БПЛА по аэродрому в Сольцах ликвидированы

Умершие знаменитости

Умер актер Игорь Ясулович

Умер актер Игорь Ясулович

Военные сообщили о сбитом украинском БПЛА над Белгородской областью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });