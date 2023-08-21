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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

ADNOC использует геотермальную энергию для охлаждения зданий в ОАЭ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - СП ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби) и "Национальной центральной холодильной компании" (DFM: Tabreed) завершило испытания на двух геотермальных скважинах в рамках проекта по декарбонизации систем охлаждения зданий в Масдар-Сити, сообщила ADNOC.

Проект направлен на дальнейшую диверсификацию энергетического баланса ОАЭ и поддержку Национальной энергетической стратегии ОАЭ до 2050 года, в рамках которой предполагается увеличение мощности возобновляемых источников энергии до 14 ГВт к 2030 году.

"Скважины давали горячую воду с температурой выше 90 градусов по Цельсию и расходом около 100 литров в секунду. Горячая вода, полученная за счет тепла из колодцев, теперь будет проходить через абсорбционную систему охлаждения для производства охлажденной воды, которая затем будет подаваться в сеть централизованного охлаждения Tabreed в Масдар-Сити, что составляет 10% его потребностей в охлаждении", - сообщает компания.

Сейчас на приведение зданий к нужной температуре приходится большая часть потребления электроэнергии в ОАЭ. Компании считают, что инновационная технология не только уменьшит выбросы углерода, но и снизит объемы потребления электричества.

"Геотермальное тепло - это чистый и возобновляемый источник энергии, который в изобилии имеется в ОАЭ и способен обеспечивать электроэнергией базовую нагрузку. Однако до сих пор он оставался неиспользованным источником энергии", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора ADNOC по низкоуглеродным решениям и международному росту Мусаббеха Аль Кааби.

"Национальная центральная холодильная компания" (DFM: Tabreed) является лидером по производству холодоснабжающих механизмов. Компания ввела в эксплуатацию свою первую станцию централизованного холодоснабжения в Свейхане, Абу-Даби, в 1998 году. На данный момент Tabreed обеспечила страны Персидского залива 86 подобными установками. Масдар Сити - город, строящийся в 17 км от Абу-Даби, включает в себя кластер экологически чистых технологий и жилую зону. Городские инициативы касаются низкоуглеродной энергетики, расширения зеленых пространств и водосбережения, сообщается на сайте проекта.

Абу-Даби ОАЭ ADNOC Масдар-Сити Tabreed
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