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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Южная Корея начала поставки РСЗО в Польшу

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Первая реактивная система залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo южнокорейского производства прибыла в Польшу, еще несколько будут поставлены до конца года, сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Первая корейская пусковая установка K239 Chunmoo только что прибыла в Польшу. Ее установили на польский грузовик Jelcz", - сказал Блащак, слова которого приводит агентство PAP.

"В этом году будет поставлено еще несколько установок", - добавил он.

Как отмечает агентство, "недавно Польша заказала в Южной Корее ряд видов боевой техники - танки К2 Black Panther, самоходные гаубицы К9, ракетные установки К239 Chunmoo, а также легкие самолеты FA-50".

Польша Южная Корея
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